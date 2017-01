'Samsung's Batterij was oorzaak ontploffende Note 7'

Samsung gaat de volledige problematiek normaal gezien tegen 23 januari toelichten maar een bron bekend met de materie zegt aan Reuters dat de oorzaak van de ontploffende Note 7-toestellen wel degelijk werd veroorzaakt door de batterij.

Het vlaggenschip van Samsung kwam in september op de markt. Maar kort na de lancering, nog voor het toestel in België te koop was, bleken verschillende toestellen vuur te vatten tijdens het opladen. Het incident zorgde voor een terugroepactie van 2,5 miljoen toestellen en een flinke knauw in het imago van de Koreaanse smartphonemaker.

In eerste instantie wees Samsung al op een probleem bij het productieproces van een toeleverancier, Samsung's dochterbedrijf Samsung SDI. Maar ook bij een nieuwe leverancier bleven de problemen opduiken waardoor het toestel helemaal niet meer op de markt kwam.