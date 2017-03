Samsung stelt eigen digitale assistent Bixby voor

Bixby werd ontwikkeld door Viv Labs, de AI-startup die werd opgericht door de makers van Siri. Het bedrijf werd in oktober door Samsung overgenomen. Na Apple (Siri), Google Assistant, Amazon (Alexa) en Microsoft (Cortana) gooit Samsung zich dus ook in de strijd met een eigen digitale assistent. Al noemt Samsung Bixby "fundamenteel verschillend van alle andere assistenten". Zo zou Bixby beter de context moeten begrijpen en uit incomplete informatie toch instructies kunnen halen. In tegenstelling tot de andere digitale assistenten zal Bixby er zich ook van 'bewust' zijn wat er op het scherm van je smartphone staat. Dit moet voor een vlottere overgang zorgen tussen het bedienen van je smartphone door aanraking en door stemcommando's.

"Machines als smartphones, pc's en 'Internet Of Things'-toestellen krijgen steeds meer functionaliteit, maar worden tegelijkertijd ook alsmaar ingewikkelder. In plaats van mensen te leren hoe alle functies van een machine werken, moet de machine leren hoe wij werken", vertelt Injong Rhee, hoofd van de R&D-afdeling van Samsung.

Bixby zal voor het eerst verschijnen in de Samsung Galaxy S8, het vlaggenschip dat volgende week woensdag zal worden voorgesteld. De smartphone zal zelfs een aparte knop krijgen waarmee Bixby kan worden opgeroepen.

Daarna zal de slimme assistent ook in andere apparaten geïntegreerd worden. Zo kan het in de toekomst mogelijk worden om met je airco of tv te praten via Bixby. "We geloven dat Bixby zal evolueren van een smartphone-interface naar een interface voor je volledige leven" klinkt het.