Samsung stelt volgende maand Galaxy S9 voor

Samsung maakte de datum voor het lanceringsevenement van de S9 bekend op zijn Unpacked-website. Net zoals eerdere vlaggenschepen, wordt ook de Galaxy S9 voorgesteld op MWC. Dat zal precies over een maand gebeuren tijdens een persconferentie die doorgaat om 18 uur.

Samsung beklemtoont nu al in de uitnodiging dat de camera van zijn nieuwe telefoon 'Reimagined' is. Eerder raakte er al uit lekken bekend dat de Galaxy S9 vermoedelijk met een zogenaamd variabel diafragma komt. De camera zou kunnen wisselen van diafragma-opening, waardoor hij meer licht zou kunnen opvangen in onderbelichte omstandigheden.

Filmen aan 480 fps

Samsung heeft ook op zijn website verkondigd dat het een nieuwe soort van camerasensor zal voorstellen op MWC. De Koreaanse gigant praat onder meer over dual-camera's, een verbeterde lichtgevoeligheid en de mogelijkheid om optisch in te zoomen. Op een afbeelding is ook een smartphone te zien die filmt in full HD met een framerate van 480 fps. Recente toestellen konden tot nu toe alleen maar filmen aan maximaal 240 fps.

Wat het ontwerp van de S9 betreft, wordt verwacht dat Samsung grotendeels de vormgeving van de S8 zal behouden. De fabrikant zou de vingerafdrukscanner dit keer wel onderaan de camera plaatsen (in plaats van ernaast, zoals bij de S8). Een lijst met technische specificaties van de Galaxy S9 werd voorlopig nog niet gelekt.