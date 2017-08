Samsung-topman voor vijf jaar de cel in

Er was twaalf jaar cel geëist tegen de 49-jarige Lee Jae-Yong , die bleef volhouden niets verkeerds te hebben gedaan. Volgens de aanklagers was er echter voldoende bewijs dat hij voor omgerekend 32,7 miljoen euro aan steekpenningen heeft betaald aan een vertrouweling van de inmiddels afgetreden president Park. In ruil daarvoor zou Samsung politieke steun krijgen voor de fusie van twee dochterondernemingen. Die deal maakte het makkelijker voor Lee om de controle te krijgen over het gigantische conglomeraat dat ooit door zijn grootvader is opgericht.

De advocaat van Lee liet direct weten in beroep te gaan tegen het vonnis. "We hebben er vertrouwen in dat de uitspraak zal worden verworpen."

Lee is vicevoorzitter van Samsung Electronics en zoon van de voorzitter van de Samsung groep. Zijn vader werd ook al veroordeeld voor betrokkenheid bij corruptie. Die hoefde zijn straf van drie jaar cel voor verduistering en belastingontduiking echter niet uit te zitten.