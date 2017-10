'Samsung verdient meer aan iPhone dan aan Galaxy'

Marktonderzoeker Counterpoint Research heeft wat rekenwerk gedaan voor The Wall Street Journal. Het bureau verwacht dat Apple 130 miljoen stuks van de iPhone X zal verkopen. Per toestel krijgt Samsung 110 dollar. Dat betekent dat de Zuid-Koreanen 14,3 miljard dollar zouden verdienen, omgerekend ruim 12,1 miljard euro. Van de Galaxy S8 zullen volgens Counterpoint 50 miljoen exemplaren worden verkocht, waarvan het bedrijf per stuk 202 dollar overhoudt, in totaal dus 10,1 miljard dollar (8,6 miljard euro).

Dat betekent dus dat Samsung 3,5 miljard euro meer zal verdienen aan de toestellen van de concurrent dan aan zijn eigen toestellen.