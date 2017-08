Samsung verkoopt meer smartphones dan Apple en Huawei samen

De cijfers zijn afkomstig van Gartner dat stelt dat in het tweede kwartaal 6,7 procent meer toestellen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. 87,7 procent van de nieuwe toestellen draait op Android, 12,1 procent op iOS.

Samsung blijft met voorsprong de grootste smartphoneverkoper met een marktaandeel van 22,5 procent. Gartner merkt op dat de Koreaanse gigant drie slechte verkoopkwartalen achter de rug heeft, onder meer door de problemen met de Galaxy Note 7, maar dat het nu weer groeit.

Op plaats twee en drie staan Apple en Huawei, die samen net niet het marktaandeel van Samsung kunnen evenaren. Wel verwacht Gartner dat Apple het later dit jaar nog beter doet met de lancering van iOS 11 en een nieuwe iPhone.

De top vijf wordt afgesloten door Oppo en Vivo, twee merken die niet of amper aanwezig zijn op onze markt. Dat is geen verrassing als je weet dat China en de regio Asia-Pacific vandaag goed is voor de helft van alle nieuwe smartphones. De verkoop in China daalt wel licht, maar in de rest van Azië blijft de smartphonepenetratie toenemen.