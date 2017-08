Tijdens het tv-kijken door kan men de titel en de artiest opzoeken van de muziek die te horen is. Ook geeft Shazam de songtekst en de titel van het album waar het lied op staat. Gebruikers kunnen het lied vervolgens streamen en toevoegen aan playlists in Spotify, Napster en Deezer, die ook in de Smart Hub van Samsung zitten.

Shazam is eerst beschikbaar in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het is niet bekend wanneer Begië aan de beurt is.