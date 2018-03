SanDisk presenteert snelle microSD-kaart van 400 GB

Smartphone-fabrikanten pakken uit met steeds straffere camera's, en vooral op het gebied van filmen kan dat al snel erg zware bestanden opleveren. Maandag pakte Sony op MWC nog uit met de 4K HDR opnames van haar XZ2-vlaggenschip. SanDisk wil nu op die trend inspelen.

Volgens SanDisk is de 400GB microSDXC Extreme UHS-I de snelste microSD-kaart ter wereld die de UHS-I-standaard gebruikt. De kaart leest aan 160 MB per seconde, en de schrijfsnelheid bedraagt maximaal 90 MB per seconde. Er bestaan nog snellere geheugenkaarten, maar die gebruiken de UHS-II-standaard die de meeste smartphones niet ondersteunen.

SD-kaart die SSD's klopt

Verder toonde het Amerikaanse bedrijf ook een experimentele SD-kaart die gebruik maakt van PCIe-technologie die normaalgezien alleen in desktops wordt ingezet. Dat zorgt voor lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 880 MB per seconde en 440 MB per seconde. Dat zijn snelheden waarmee de kleine SD-kaart de meeste SATA-gebaseerde SSD's klopt.

Als dergelijke concepten binnenkort in consumentenproducten zouden doorsijpelen, ligt de weg open naar RAW-4K- en 8K-opnames met pakweg een DSLR-camera.