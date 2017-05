SAP past indirect access licentie beleid aan

De aankondigingen volgen vlak nadat SAP een rechtszaak won tegen brouwerij Diageo. SAP heeft het recht om licentie vergoedingen in rekening te brengen voor gebruikers die indirect toegang hebben tot gegevens die in de SAP systemen gegenereerd zijn.

VNSG en Capgemini

De uitspraak illustreert hoe softwarelicenties een bedrijf dat efficiënter wil werken in moeilijkheden kunnen brengen. Er is nog een lopende rechtszaak met brouwerij Anheuser-Busch over een bedrag van 600 miljoen dollar. De juridische uitspraak en lopende rechtszaak maakten veel SAP klanten en gebruikersgroepen nerveus.

In Nederland publiceerde de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers, in februari van 2017 19 aanbevelingen over indirect gebruik van SAP. Eerder had Maarten Karnekamp, Software Asset Management specialist bij Capgemini (een SAP partner), al een blog geschreven genaamd 'SAP Indirect Access - een serieuze issue'.

Empathie

SAP ceo Bill McDermott zei tijdens de SAPPHIRE NOW 2017 conferentie in Orlando dat zijn bedrijf nu meer empathie naar klanten wil tonen. Aan de ene kant wil SAP zijn intellectueel eigendom beschermen en tegelijkertijd op een goede manier zakendoen met zijn klanten. Daarom worden de prijsmodellen eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. SAP heeft dit besloten na gesprekken met gebruikersgroepen, zoals SUGEN (SAP User Group Executive Network) en VNSG, waarbij het thema indirecte toegang (indirect Access) naar SAP data een hot topic was.

Data

Voortaan worden de SAP prijsmodellen Procure-to-Pay, Order-to-Cash en Static Read scenario's van indirect gebruik in ERP applicaties, zoals ECC of SAP S/4HANA, gebaseerd op opdrachten (orders). Dit biedt volgens SAP meer inzichtelijkheid als er wordt afgerekend naar gebruik. SAP zal verder niet gebruikers kosten in rekening brengen als ze SAP data vanuit andere merken systemen en software willen inlezen, omdat die data van de klant is. Lees meer hierover (pdf) op de site van de VNSG.

Lees verder meer over de wijzigingen in de blog post van Hala Zeine, SAP corporate development officer.

