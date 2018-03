SAP stopt met SAP Anywhere

SAP Anywhere is een cloudgebaseerde versie van SAP's systeem, die het bedrijf moest binnenloodsen op de kmo-markt. De suite voorzag een webinterface waarin klanten een CRM-systeem, klantendienst, bestellingen en inventory management konden vinden. Een kleiner, eenvoudiger aanbod van het ERP-systeem, dus, op maat van kleinere en middengrote bedrijven. Daarmee wilde de Duitse gigant, die vooral bij grotere enterprisebedrijven populair is, de concurrentie aangaan met online spelers als Salesforce.com.

Dat lijkt nu niet volledig gelukt. De suite, die bestaat sinds begin 2016, zou nu zachtjesaan worden uitgedoofd. Dat schrijft techsite The Register op basis van mails van klanten. Die hebben de voorbije weken bericht gekregen dat de dienst ermee stopt. Ze zouden het geld voor de resterende maanden van hun abonnement terugkrijgen (op voorwaarde dat ze geen rechtszaak aanspannen). Klanten die een brief krijgen, hebben dertig dagen om hun systemen van het platform te verwijderen, voordat hun account wordt afgesloten. Dat zou betekenen dat de dienst waarschijnlijk eind april de geest geeft.

SAP zelf heeft ondertussen ook aan The Register gereageerd: "Om onze klanten te helpen om te transformeren en te groeien in een competitieve digitale economie, onderzoekt en ontwikkelt SAP continu nieuwe cloudoplossingen, [...]. Af en toe evalueren we ons bestaande portfolio en maken we aanpassingen gebaseerd op onze algemene cloud ERP-strategie. Daarom hebben we beslist om de SAP Anywhere oplossing uit te doven. We zullen onze klanten bijstaan om hen van het product naar een nieuwe SAP-oplossing te verhuizen die het beste bij hun noden past."