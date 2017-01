SAS Belux groeit opnieuw met 10 procent

Het privaat genoteerde SAS met de eigenzinnige ceo Jim Goodnight heeft een mooi 2016 achter de rug. De omzet klokte wereldwijd af op 3,2 miljard dollar wat een groei van 4 procent betekent. Uitgesplitst naar nieuwe contracten bedraagt de groei 9 procent. Een groei voor het... veertigste jaar op rij - en dat zonder een afgemeten acquisitieparcours te rijden.

"Onze SW-Europe regio telde een netto aangroei voor nieuwe contracten met 20 procent. Vooral Frankrijk deed het heel goed, maar ook ons land. Onze totale omzet uit software groeide met 10,2 procent" ,zegt Jeroen Van Godtsenhoven, managing director van SAS BeLux. Specifiek in nieuwe contracten bedraagt de groei zelfs 70 procent. In België knoopt SAS dus na een eerder bescheiden 2015 opnieuw aan met forse groei: merkelijk meer dan het wereldwijde gemiddelde.

De groei manifesteert zich in alle sectoren en segmenten, zonder duidelijke uitstekers. "De grote banken en verzekeringen blijven duidelijk investeren, maar ook in andere industrieën waarin we traditioneel zwakker staan zoals manufacturing trekt de markt van data analytics duidelijk aan"; zegt Van Godtsenhoven. Onder meer Baloise, Ethias en Barco investeerden in ons land fors in SAS-technologie. Ook een groot raamcontract met de Europese Instellingen en de G-Cloud bij de Federale Overheid noemt de managing director als belangrijke nieuwe referenties voor SAS BeLux.

Technologisch zijn het vooral de oplossingen rond fraudedetectie op basis van realtime analytics die in het oog springen. Wereldwijd groeit dat segment met 36 procent. Wel nieuw voor het van origine eerder gesloten SAS, is dat een derde van de sales ondertussen via partners en resellers verloopt. "Onze groei moet sneller kunnen gaan dan we zelf kunnen sourcen. Vandaar dat we op partners beroep doen", klinkt het.

Voor 2017 gaat SAS uit van een verdere groei en blijft het bedrijf opnieuw zowat een kwart van de omzet opnieuw in R&D investeren. De focusgebieden zijn vooral analytics, visualization, data management, customer intelligence en fraudedetectie. SAS verwacht ook veel van het Viya-platform rond artificial intelligence en analytics in de cloud.