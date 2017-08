'Say no!' waarschuwt tegen sextortion

Bij seksuele afpersing of 'sextortion' wil de afperser de jongere geld of (naakt)foto's afhandig maken. Steeds meer minderjarigen worden er het slachtoffer van, zo blijkt uit internationale cijfers van de politie. De sensibiliseringscampagne van Europol wil jongeren waarschuwen voor de gevaren en hen laten weten dat ze er niet alleen voorstaan. 'Er staan mensen klaar om hen te helpen', luidt het.

De FOD Justitie ondersteunt deze campagne. Op YouTube heeft de politie een video geplaatst met echt gebeurde gevallen van sextortion. "Je hele leven staat online. Bescherm het. Mensen op het internet zijn niet altijd wie ze beweren te zijn. Zorg dat je de controle houdt. Geef jezelf niet bloot", is de boodschap. Wie toch slachtoffer is van een misdrijf, moet de communicatie verbreken, niets meer delen en vooral niets betalen. "Bewaar alle berichten en screenshots om de politie te helpen bij het oppakken van de daders", is het advies.