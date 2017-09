Schikking getroffen na slepende juridische strijd over aap-selfie

Kan een aap het auteursrecht claimen op een selfie? Over die kwestie bogen Amerikaanse rechters zich jarenlang nadat in 2011 een zwartkuifmakaak aan de haal ging met het fototoestel van natuurfotograaf David Slater en honderden selfies nam. De meeste beelden mislukten, maar van de beelden die wel scherp waren, legde Slater het auteursrecht vast.

Dierenbeschermingsorganisatie PETA was echter van mening dat niet Slater maar de makaak Naruto de rechten op die foto's bezat en klaagde de natuurfotograaf aan. Een Amerikaanse rechter verwierp de eis van PETA, waarop de dierenbeschermingsorganisatie in hoger beroep ging.

De kwestie werd fel bediscussieerd in de juridische wereld en opende het debat over de vraag of enkel het werk van mensen onder de copyrightwetgeving valt. Die discussie is tevens interessant voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie, omdat ook rechtsonzekerheid bestaat over de vraag of AI-software aanspraak mag maken op auteursrecht.

Nu hebben Slater en PETA een schikking getroffen. De fotograaf gaat ermee akkoord dat hij 25 procent van de opbrengsten van de foto zal doneren aan liefdadigheidsprojecten voor de bedreigde apensoort in de jungle van Indonesië. Zijn advocaat wil niet zeggen of hij de rest van de opbrengsten gewoon zelf mag houden.

Hiermee is een geplande nieuwe rechtszaak van de baan. In een gezamenlijk statement schrijven PETA en David Slater dat "ze het eens zijn dat deze zaak belangrijke kwesties opwerpt over het uitbreiden van juridische rechten voor dieren, een doel dat ze beiden ondersteunen."