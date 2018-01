Script van nieuwe Star Wars-film werd met zware middelen geheim gehouden

Bij Star Wars-films wordt er traditioneel erg veel belang gehecht aan het vermijden van vroegtijdige lekken van verhaalelementen. Tijdens de opnames van The Empire Strikes Back bijvoorbeeld, vertelde bedenker George Lucas pas op het allerlaatste moment aan acteur Mark Hamill dat Darth Vader de vader van Luke Skywalker was.

Ryan Johnson, regisseur van de nieuwe Star Wars-film: Star Wars Episode VIII: The Last Jedi, speelde geheel op zijn eigen manier zo veel mogelijk op veilig.

Het script van The Last Jedi werd door Johnson volledig uitgetypt op een MacBook Air, die verder voor niets anders werd gebruikt. Johnson schermde zijn toestel zelfs volledig af van het internet, en zijn producers drongen erop aan om de laptop 's avonds veilig achter slot en grendel in een kluis te bewaren.

Versleutelde e-readers

Een gelijkaardig verhaal is te horen op de set van de Han Solo-film, die in mei van dit jaar in de bioscoopzalen verschijnt. Volgens acteur Woody Harrelson krijgt de cast het script zelfs niet eens fysiek op papier te lezen omdat de productie ervoor kiest om gebruik te maken van e-readers, die elk werden versleuteld met een wachtwoord.