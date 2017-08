SD Worx verdiept samenwerking met SuccesFactors

Hr-dienstenverlener SD Worx heeft een partnerschap gesloten met softwarebedrijf SAP voor de verkoop, verdeling en implementatie van de hr-cloudsoftware SAP Successfactors. SAP-partner Flexso for People bouwt mee aan een gestandaardiseerde component om de SAP-software te verbinden met de loonmotor van SD Worx. Het grote voordeel voor organisaties is dat ze zo via één contract en vanuit één pakket hun volledige hr kunnen organiseren, inclusief de loonadministratie.

SD Worx verbindt vandaag al voor een tiental klanten SAP Successfactors met zijn loonmotor. Het nieuwe partnerschap bouwt hierop voort en is een verdere stap in de integratie om organisaties een end-to-end oplossing aan te bieden die aangepast is voor de Belgische markt. SD Worx wordt daarmee SAP en SuccessFactors 'reseller'. Voor de implementatie zal SD Worx zich toespitsen op Core HR, voor de andere modules werkt het samen met Flexso for People.