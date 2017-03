SecureLink neemt chief research officer aan

Edward Driehuis wordt de nieuwe chief research officer bij SecureLink. De man heeft twintig jaar ervaring in it, software en beveiliging. De voorbije acht jaar werkte hij voor Fox-IT. "Ik ben erg verheugd om deel uit te maken van het SecureLink team", zegt Driehuis in een persbericht. "In de voorbije maanden heb ik het genoegen gehad om de meeste kaderleden te ontmoeten en ik voel me nederig om van zo'n getalenteerd en gemotiveerd team deel uit te maken."

SecureLink is een integrator die zich specialiseert in beveiliging en infrastructuur. Het bedrijf is onder meer actief in de Benelux, Scandinavië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.