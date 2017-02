Seksisme is in Silicon Valley aan de orde van de dag

Een voormalig ontwikkelaar van Uber schreef zondagavond een blogpost over haar ervaringen als vrouwelijke programmeur bij het bedrijf. Binnen no time ging de post viral. De programmeur, Susan Fowler, schrijft onder andere dat ze binnen enkele weken nadat ze begon een openlijke seksuele propositie kreeg van haar leidinggevende. Toen ze dat aangaf bij personeelszaken, vertelden die haar dat ze de dader niet wilden ontslaan omdat hij zo goed presteerde en het zijn eerste 'overtreding' was. Fowler mocht een ander team kiezen om in te werken.

Eenmaal overgeplaatst kwam Fowler erachter dat ook andere vrouwen door dezelfde manager waren lastig gevallen. Personeelszaken deed daar niets mee. Het is slechts een van de voorbeelden die Fowler beschrijft van hoe Uber weinig moeite doet een eerlijke, gelijkwaardig werkvloer voor man en vrouw te creëren.

Seksisme

De Uber-casus legt bloot wat iedere vrouw die in Silicon Valley werkt allang weet: seksisme is er gemeengoed. Het arbeidsvolk in de regio is grotendeels man en blank. Dat geldt al helemaal voor de technische rollen en managersposities. Vrijwel alle bedrijven hebben programma's om diversiteit te bevorderen, maar slechts een enkel bedrijf (onder andere Google) maakt gegevens over man/vrouw-verdeling en etniciteit openbaar.

Ondertussen ondervinden vrouwen met grote regelmaat seksuele intimidatie en ongelijke behandeling. Zo geeft 87 procent van de vrouwen die meewerkten aan de enquete 'Elephant in the Valley' (een enquete onder 200+ vrouwen uit 2016) wel eens een denigrerende opmerking van een mannelijke collega gekregen. 88 procent geeft aan dat collega's of klanten een vraag stelden aan een mannelijke collega die ze aan haar hadden moeten stellen. En maar liefst 60 procent geeft aan dat ze ongewenst seksuele avances ontving. Bij twee derde van hen kwamen die avances van een leidinggevende.

Actie

Uber-CEO Travis Kalanick heeft inmiddels aangegeveneen 'dringend' onderzoek naar de misstanden binnen het bedrijf te doen. Ariana Huffington, die in het bestuur van het bedrijf zit, zal daarbij betrokken zijn.

Fowler had een viral blogpost nodig om Uber haar serieus te laten nemen. Een jaar lang had ze klachten ingediend bij personeelszaken en verschillende gesprekken met haar gehad, schrijft ze in haar blogpost.

Dat zo'n gebrek aan actie eerder norm dan uitzondering is, blijkt ook uit 'Elephant in the Valley'. 60 procent van de vrouwen die seksuele intimidatie hadden aangegeven bij hun werkgever waren ontevreden over hoe daar mee om werd gegaan. En 39 procent van de vrouwen die geintimideerd werden, gaf het zelfs nooit aan omdat ze bang waren dat het hun carriere in de weg zou staan.