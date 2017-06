Sentiance haalt in nieuwe ronde acht miljoen euro op

De scale-up Sentiance heeft in een nieuwe investeringsronde acht miljoen aan fondsen verkregen. De ronde werd geleid door Volta Ventures, het vc-fonds van Frank Maene, samen met investeerder KPN Ventures. Alle vorige investeerders, waaronder Samsung Catalyst Fund, Qbic en Pamica droegen een nieuw steentje bij, net als het topmanagement.

Sentiance maakt een intelligente softwarelaag voor het Internet of Things. Specifiek gebruikt het platform algoritmes en deep learning technieken om de data te analyseren die de verschillende 'things', zoals wearables en mobiele telefoons, doorsturen. Daarmee moet er een dieper inzicht in menselijk gedrag worden verkregen, en moeten klanten beter de dagelijkse beslommeringen van mensen kunnen voorspellen. Het wordt onder meer ingezet voor gepersonaliseerde 'health coach' apps, domotica en marketing. "Nu IoT steeds groter wordt, gaan klanten ook vaker smart voorwerpen in hun dagelijkse leven gebruiken," vertelt Toon Vanparys, ceo van Sentiance. "De sensoren in die IoT-toestellen genereren een gigantische hoeveelheid data over hoe we ons gedragen en waarom. Sentiance helpt bedrijven om die gegevens te begrijpen."

Met het extra geld wil het bedrijf zijn sensor analytics platform verder uitbreiden. Bedoeling is ook om internationaal te groeien naar de Verenigde Staten en Azië. Het bedrijf is dan ook al in ijltempo aan het uitbreiden. Vorig jaar haalde het nog Microsoft-topman Tom Vandendooren aan boord om de internationale go to market-strategie uit te tekenen.