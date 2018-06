ServiceNow is 's werelds meest innovatieve bedrijf

Niet Tesla, niet Facebook en ook niet Apple bovenaan de lijst van meest innovatieve bedrijven ter wereld maar wel ServiceNow, Workday en Salesforce.com. Dat berekende zakenblad Forbes die de ranking ieder jaar bijwerkt. De ranking is gebaseerd op de 'innovation premium': dat is de extra waarde die investeerders plakken bovenop de eigenlijke bedrijfswaarde. Vorig jaar viel de eer de beurt aan Salesforce.com, gevolgd door Tesla en Amazon. Tesla zakt dit jaar terug naar de vierde plaats; Amazon moet zich tevreden met de vijfde plaats.

Het Californische ServiceNow telt ondertussen meer dan 6000 werknemers en 4.000 klanten waaronder heel wat multinationals en grote merknamen. Vorig jaar klokte de omzet af op 1,93 miljard dollar met een te verwachten groei dit jaar van meer dan 30 procent. ServiceNow is een cloudgebaseerde uitdager voor IT service management software van onder meer CA, Hewlett Packard Enterprise en BMC Software. Dat ServiceNow bovenaan eindigt heeft volgens Forbes te maken met twee duidelijke differentiators: simplicity en customizability. Naast de ticketingsystemen zitten in het platform ook modules rond onder meer HR en finance. Ook in België telt het bedrijf onder leiding van country manager Geert Speltincx heel wat mooie klanten waaronder Proximus (service desk ticketing), NGA (HR) en zowat de helft van alle federale overheidsinstellingen.

Verderop in de top-100 vinden we heel wat - voornamelijk Amerikaanse - technologiespelers. In de lijst plaatst het zakenblad slechts één Belgisch bedrijf: Anheuser-Busch InBev. Opmerkelijke afwezigen in de ranking zijn onder meer Apple, Google, Microsoft en Uber. Tenminste in de ranking van Forbes. Begin dit jaar publiceerde Boston Consulting Group een eigen top-50 van meest innovatieve bedrijven. Apple, Google en Microsoft vormen daar de top-3. Geen spoor van ServiceNow of Salesforce.com in die top-5 trouwens.