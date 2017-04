Shadow Brokers geven wachtwoord spionagesoftware NSA weg

Het lek werd aangekondigd in een uitgebreide blogpost. Daarin geeft de groepering aan dat het de bestanden vrijgeeft uit protest, nadat het zijn geloof verloor in het leiderschap van Amerikaans president Donald Trump. Beveiligingsexperts zijn de bestanden nog steeds aan het doornemen maar voorlopig lijkt de software enkel nuttig om oudere of weinig gebruikte systemen te kraken.

'The Shadow Brokers' kwamen op de voorgrond in augustus 2016, wanneer ze ook al data vrijgaven gelinkt aan de NSA met kwetsbaarheden in een aantal bekende firewallproducten. Nadien probeerden ze de dataset die nu vrijgegeven is nog te verkopen voor een hoeveelheid bitcoins ter waarde van ongeveer 6,9 miljoen euro. Toen dat niet lukte kondigde de groep in januari zijn afscheid aan. Met dit lek komt de groepering weer aan de oppervlakte. Volgens een commentaarstuk op de website van Reuters zijn er echter aanwijzingen dat het niet om hackers gaat maar, net zoals Edward Snowden, om een ontevreden NSA-werknemer.

Diezelfde Snowden reageerde op Twitter dat het lek verre van de volledige lijst met NSA-hackingereedschappen is. Volgens hem moet de NSA onmiddellijk in staat zijn om te achterhalen waar de informatie vandaan komt en hoe ze gestolen is. De bron van de lekken zou zo weleens snel worden geïdentificeerd, waardoor het vrijgeven van de data een averechts kan hebben voor 'The Shadow Brokers'.