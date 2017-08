Ishida was tot voor kort executive vice president van Sharp corporation. Naast zijn nieuwe functie blijft hij ook de AIoT Business Strategy Office. Dat is een pas opgerichte afdeling die kunstmatige intelligentie (AI) en internet of things (IoT) combineert.

Tetsuji Kawamura blijft aan boord bij Sharp, hij krijgt een nieuwe functie bij Sharp in de VS. Sharp is als Japanse elektronicareus vooral bekend als pionier in lcd-schermen. Sinds vorig jaar is het bedrijf in handen van Foxconn.