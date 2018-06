Sharp koopt pc-afdeling Toshiba

Toshiba maakte in 1985 de eerste laptop, maar het merk is, zeker op de pc-markt, al enkele jaren op zijn retour. Het bedrijf is al jaren geen top-5 speler meer en verkocht volgens Reuters het afgelopen jaar slechts 1,4 miljoen toestellen. Bloomberg merkt op dat de afdeling de afgelopen drie jaar een operationeel verlies van 97 miljard yen (755 miljoen euro) leidde. In die tijd sloot Toshiba fabrieken en stopte het met consumentenlaptops in het buitenland.

Dat verklaart deels de lage prijs. Sharp betaalt 4 miljard yen of 31 miljoen euro voor 80,1 procent van Toshiba's pc-afdeling.

Dat net Sharp die afdeling koopt is geen verrassing. Hoewel de eveneens Japanse technologiespeler zelf in 2010 stopte met de verkoop van computers, is het bedrijf sinds twee jaar in handen van Foxconn. Die laatste is vooral bekend als iPhone-fabrikant, maar produceert hardware voor verschillende grote spelers.

Sharp kan sindsdien steunen op het netwerk en de productiecapaciteit van Foxconn en vermoedelijk is dat ook het plan om de pc-afdeling van Toshiba weer op de been te krijgen. Dat Sharp, net zoals Toshiba, een Japans bedrijf is kan dan weer de lokale mededingingsautoriteiten gunstig stemmen die Japanse bedrijven graag Japans houden.