She Goes ICT: And the winners are...

Voor de achtste keer al reikte Data News de award uit voor de 'ICT Woman of the Year'. Annemie Depuydt (KU Leuven) krijgt met Muriel De Lathouwer (EVS Broadcast Equipment) een opvolgster die een Belgisch pareltje aanstuurt. Het Luikse EVS is een wereldleider in technologie voor live videoproductie, die in 1994 werd opgericht door Pierre Lhoest en Laurent Minguet. Sinds 19 februari 2015 staat Muriel De Lathouwer er aan het roer als managing director & ceo. Ze hielp het bedrijf en zijn 500-tal medewerkers om over te schakelen van klassieke uitzendingen naar een meer flexibel model gebaseerd op ip-technologie.

Voor ze aan de slag ging als managing director en ceo van EVS, legde Muriel De Lathouwer al een hele weg af. Met een diploma van ingenieur in de kernfysica én een MBA op zak werkte ze onder meer als consultant voor Accenture en McKinsey en als chief marketing officer voor telecomoperator Base. Ze bekleedde verschillende rollen in verschillende gebieden.

De jury loofde Muriel omwille van haar mooie parcours en het geslaagde transformatietraject dat ze voor EVS uitstippelde om het te laten evolueren van een ingenieursbedrijf naar een meer businessgedreven organisatie. En dat in een mannenwereld? Geen evidentie, erkende de jury ook.

Voor de zesde keer ondertussen al ging Data News ook op zoek naar de 'Young ICT Lady of the Year'. Daarmee wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ict-sector. Iedere vrouw die niet ouder is dan 35 jaar en werkzaam is in een ict-bedrijf of in een ict-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de 62 dossiers die we binnenkregen, kwamen maar liefst 53 kandidates naar voor: heel wat werk voor de jury om de lijst te herleiden naar 10 ICT ladies. U, beste lezer, koos via voting voor de top-5. Die 5 dames mochten zichzelf komen voorstellen aan de jury, die uiteindelijk Valerie Taerwe, consultant bij AE, verkoos als Young ICT Lady of the Year. Zij is vastberaden om haar titel ook uit te dragen en actief mee te helpen aan het oplossen van het tekort aan (jonge) it-dames. Zo organiseert ze ook hackathons en is ze een STEM-ambassadeur.