Showpad maakt werk van extra integraties en partnerprogramma

Showpad claimt het enige geïntegreerde platform voor sales enablement te zijn. Om die platformaanpak te benadrukken en verder uit te bouwen, kondigt de scale-up nu een tiental nieuwe integraties aan samen met een partnerprogramma. De bedoeling is dat klanten (sales- en marketing) zo over meer data en meer mogelijkheden beschikken om van Showpad een optimale verkoopstool ('sales enablement') te maken.

Het Showpad-platform laat een tiental nieuwe integraties toe met voornamelijk CRM- en CMS-toepassingen, zoals Microsoft SharePoint, Box, Dropbox, Google Drive, Widen en Bynder. Solution partners - globale dienstverleners of regionale partners - kunnen nu completere oplossingen op basis van Showpad aanbieden.

Showpad is in 2011 opgericht in Gent en heeft ondertussen kantoren in Chicago, Londen, München, San Francisco en Portland. Naar eigen zeggen bedient de scale-up ondertussen meer dan 1.000 klanten, waaronder grote namen als GE Healthcare, Samsung, Xerox, Fujifilm, Prudential, Honeywell en Merck.