Shutdown Amerikaanse overheid belemmert rakettesten SpaceX

De lancering van een Falcon Heavy-rakket is voor onbepaalde tijd uitgesteld ten gevolge van de government shutdown in de Verenigde Staten. SpaceX wilde een test uitvoeren vanaf het historische Kennedy Space Platform, vanwaar de Apollomissies naar de maan opstegen, maar die missie komt nu in het gedrang.

Luchtmacht op non-actief

De Falcon Heavy zou normaal gezien blootgesteld worden aan een zogenaamde static fire-test. Daarbij draaien alle 27 motoren vanaf het lanceerplatform, en zo kan het ruimtebedrijf afleiden of de raket al dan niet klaar is voor de volgende missies.

Bij dergelijk testen rekent SpaceX normaalgezien op de ondersteuning van de 45th Space Wing van de Amerikaanse luchtmacht. Die staat in voor de algemene veiligheid bij dergelijke lanceringen. Tijdens de shutdown staan echter ook de civiele werkkrachten van de luchtmacht op non-actief, waardoor er geen enkele raketlancering voorlopig kan plaatsvinden.

Planning verstoord

John Taylor, woordvoerder van SpaceX, verklaarde aan The Verge dat de Shutdown de planning van het ruimtebedrijf grondig in de weg zit. Normaal gezien was het de bedoeling om rond deze periode een static fire-test te ondernemen, zodat een echte vliegtest later in de maand zou kunnen worden uitgevoerd. Taylor stelde ook dat SpaceX eerst nog had gehoopt dat de problemen geen effect zouden hebben op de testplannen van het bedrijf, maar nu rekent het bedrijf al op een vliegtest in februari.

Verder heeft de Shutdown ook rechtsreeks invloed op alle commerciële ruimtemissies die dit voorjaar door SpaceX zijn gepland, zo stelt het bedrijf. De Luxemburgse overheid zou normaalgezien via een raket van SpaceX deze maand een communicatiesatelliet in een baan om de aarde laten brengen, maar ook die missie komt dus nu in het gedrang.

De Amerikaanse senaat zou nu bezig zijn aan een plan dat de overheid in de VS tijdelijk van nieuwe budgetten moet voorzien. Als die stemming positief uitdraait, hoopt het ruimtebedrijf de schade nog zoveel mogelijk te kunnen beperken.