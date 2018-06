Signpost neemt WeZooz Academy over

WeZooz Academy biedt een online platform, met zowat 1.500 lesvideo's van leerkrachten, duizenden bijbehorende oefeningen en heel wat onderwijstoepassingen - voornamelijk binnen het secundair onderwijs. "We zijn al enkele jaren rustig aan het groeien, maar blijven een kleine speler in het onderwijs. Door mee in de Signpost-groep te gaan kunnen we samen een totaaloplossing bieden voor scholen die innovatief aan de slag willen", zegt Cedric Koslowski, algemeen directeur bij WeZooz Academy.

De lesvideo's zullen nu geïntegreerd worden in het Academic Software Platform van Signpost. Dat platform telt volgens Signpost zelf ondertussen ruim 110.000 gebruikers (leerlingen en studenten) en bevat een 200-tal softwaretitels. Voor Signpost is digitale content een logische volgende stap in hun groeistrategie. " We zullen de productie van het aantal video's nu sterk opdrijven en daarnaast ook focussen op BSO en TSO. De video's zullen trouwens ook in het Frans aangeboden worden", aldus Arne Vandendriessche, CEO Signpost Groep. Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.

De Signpost Groep is ondertussen uitgegroeid tot een bekende leverancier van specifieke ICT-oplossingen voor het onderwijs. Signpost onderhoudt ook zo'n 20.000 laptops in het secundair én 25.000 laptops in het hoger onderwijs. Naast praktisch alle hogescholen en CVO/Syntra's behoren naar eigen zeggen 80 procent van de basis-, secundaire en avondscholen tot hun klanten.