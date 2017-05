Silicon Valley-lobbyisten richten pijlen op Brussel

Volgens het onderzoek is Google de absolute koploper. Hun uitgaven aan lobbywerk zijn sinds 2014 met 240 procent gestegen naar een totaal van 4,25 miljoen euro. Facebook en Cisco komen op een gedeelde tweede plaats met elk een uitgave van 1 miljoen euro per jaar. In totaal gaven Silicon Valley-bedrijven 13,6 miljard euro uit aan lobbyactiviteiten dit jaar. Dat is echter nog steeds een peulenschil vergeleken met de VS. Daar investeerden de vijf grootste technologiebedrijven vorig jaar samen 44,6 miljoen euro aan lobbyisten.

Binnen de EU lijkt een vaak gebruikte techniek van Google en Uber het aannemen van voormalige EU-functionarissen als lobbyisten. Vier van de zeven lobbyisten die voor Google werken in het Europees Parlement zijn rechtstreeks uit datzelfde parlement geplukt. Elke lobbyist aangenomen door Uber heeft ervaring binnen de EU-instellingen. In mei 2016 nam de taxidienst nog voormalig eurocommissaris Neelie Kroes aan als voorzitter van een belangrijke adviesraad binnen het bedrijf.

Volgens Transparency International lijkt de aanpak van Amerikaanse technologiebedrijven ook zijn vruchten af te werpen. Op vlak van de digitale eenheidsmarkt en de digitale economie zijn 82 procent van de ontmoetingen in de Europese Commissie met bedrijven en beroepsverenigingen. Slechts acht procent van de ontmoetingen is met ngo's. De ondernemingen lijken begrepen te hebben dat ze beter op voorhand de nodige invloed verwerven om problemen en rechtszaken nadien te vermijden.

Techgiganten zijn al verschillende keren in conflict gekomen met de Europese Commissie. Microsoft moest bijvoorbeeld een boete van 561 miljoen euro betalen omdat het gebruikers een jaar lang geen keuzescherm van browsers voorschotelde, tegen afspraken met de Commissie in. Intel kreeg in 2009 een boete van een miljard euro voor machtsmisbruik. Apple besloot in december vorig jaar in beroep te gaan tegen een vonnis van 13 miljard euro aan achterstallige belastingen dat het niet aan Ierland wil terugbetalen.

De EU is ook volop bezig met het introduceren van nieuwe digitale wetgeving. Dit gaat van het aan banden leggen van aanzettingen tot haat op sociale media tot het gebrek aan transparantie van online zoekresultaten. Zaken waar bedrijven zoals Facebook of Google ongetwijfeld hun gewicht in de schaal willen gooien.