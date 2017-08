Silicon Valley verbant neonazi's naar het dark web

In het verleden wees Silicon Valley er vaak op dat het niet de taak is van technologiebedrijven om te oordelen welke inhoud binnen de vrijheid van meningsuiting valt en welke niet. De laatste jaren zijn ze toch steeds meer gewelddadige haatberichten gaan verwijderen, zoals IS-propaganda. Zij het schoorvoetend, en voornamelijk onder druk van overheden. Nu beslissen een groot aantal internetbedrijven voor het eerst op eigen houtje om haatdragende accounts massaal offline te halen.

Dat begon zondag toen de Daily Stormer onder vuur kwam te liggen na een beledigend artikel over een vrouw die overleed in Charlottesville. GoDaddy, het bedrijf waarbij de domeinnaam geregistreerd was, liet daarop weten dat de neonaziwebsite een nieuwe host mocht zoeken. De Daily Stormer, die haar naam ontleent aan Hitlers propanadakrant Der Stürmer, verhuisde naar Google maar moest ook daar meteen opkrassen.

Het beveiligingsbedrijf Cloudfare schrapte woensdag haar diensten voor de haatsite. Dat is belangrijker dan het lijkt. Zonder dat dergelijke website dienst kan doen op een netwerk als Cloudfare, wordt hij in een mum van tijd offline gehaald door DDoS-aanvallen.

'Ik werd slechtgezind wakker en besloot hen van het internet te schoppen', vertelde Cloudfare-CEO Matthew Prince in een e-mail aan zijn werknemers.

De beslissing is opvallend, want Prince zijn bedrijf staat ervoor bekend steeds zo neutraal mogelijk te handelen en heel behoedzaam om te springen met censuur. Toen de Daily Stormer echter begon te beweren dat dit betekent dat Cloudfare stiekem haar racistische ideologie ondersteunt, was de maat vol voor het beveiligingsbedrijf. Het liet de neonazi-website ten prooi vallen aan DDoS-hackers.

Nergens welkom

'Het verraad van Cloudflare maakt de zaken wat ingewikkelder. Maar we komen terug', reageerde Andrew Anglin, oprichter van de haatsite. Woensdag was de website even beschikbaar op een Russisch internetdomein. Later op de dag was dailystorm.ru echter alweer offline gehaald.

Eerder probeerde de website het ook bij een Chinese provider maar werd hij direct geblokkeerd. De neonazi's vluchtten dan maar tijdelijk naar het dark web. Deze 'onderwereld van het internet' is wel vaker in trek bij extremistische sites, want ze kunnen er onafhankelijk en anoniem opereren. Via een boodschap op het dark web gaf Anglin zijn volgelingen de intussen offline gehaalde Russische url door.

Communicatiekanalen platgelegd

Dat was de enige mogelijkheid, want via het 'gewone internet' kan de white power-beweging nog moeilijk communiceren. De neonazistische accounts zijn immers niet meer op YouTube en op sociale media terug te vinden. Twitter en LinkedIn verwijderden de accounts van Daily Stormer. Facebook, dat expliciet haatberichten verbiedt, haalde verschillende neonazistische en 'witte suprematie'-pagina's offline, waaronder ook Instagram-accounts en een event-pagina die een 'Unite the Right'-bijeenkomst organiseerde. Ook Reddit verwijderde een discussiegroep die die bijeenkomst steunde.

Daarnaast hebben ook Kickstarter en GoFundMe de extremistische beweging afgesneden, zodat ze via crowdfunding geen geld zou kunnen ophalen.

Spotify verwijderde dan weer de muziek van een groot aantal artiesten die te boek staan als verdedigers van de witte suprematie-beweging. 'Spotify tolereert geen illegale muziek die haatzaait of tot geweld oproept vanwege huidskleur, geloof, seksualiteit of wat dan ook', liet een woordvoerder van het bedrijf aan Billboard weten.

Handvol techbedrijven bepalen de inhoud

Prince, de CEO die op eigen houtje besliste om The Daily Storm offline te halen door Cloudfare-beveiliging stop te zetten, zegt het er moeilijk mee te hebben dat zo'n grote beslissing in zijn handen lag. Hij vreest er ook voor dat het een precedent kan zijn waardoor overheden nog sneller zulke censuurmaatregelen van internetbedrijven gaan eisen.

Bovendien zijn de wetten in ieder land anders, iets waar volgens hem enkel de grote spelers mee overweg kunnen. 'In de toekomst zal een klein aantal bedrijven steeds meer gaan bepalen wat wel of niet offline mag blijven', waarschuwt hij in een blog.