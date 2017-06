Silk Road-oprichter krijgt opnieuw levenslang in beroep

De rechters in hoger beroep hielden een eerder vonnis in stand en verwierpen de bezwaren van Ulbricht. Volgens hem hadden de onderzoekers op een ongrondwettelijke manier IP-adressen verzameld, zonder bevelschrift. De rechtbank oordeelde echter dat dat in dit geval geoorloofd is. De advocaat van Ulbricht wou ook bewijs aanhalen van corruptie door twee agenten van de geheime dienst. Beide agenten werden veroordeeld voor het stelen van bitcoins tijdens het onderzoek. Ook dat werd verworpen door de rechtbank omdat het bewijs niets te maken zou hebben met de vraag of Ulbricht al dan niet de site uitbaatte. Verder vond de rechtbank geen gehoor voor de bewering van Ulbricht dat zijn levenslange gevangenisstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating te lang was. In het vonnis van de rechters werd nog de verkoop van 183 miljoen dollar aan drugs aangehaald op Silk Road en de vijf moorden die gelinkt zijn aan de voormalige Silk Road-uitbater.

Ulbricht, online ook bekend als 'Dread Pirate Roberts', werd twee jaar geleden al veroordeeld tot levenslang, nadien ging hij in beroep. Zijn handelsplaats was enkel bereikbaar via het Tornetwerk waardoor gebruikers anoniem illegale producten konden kopen en verkopen. In 2013 werd Silk Road opgerold door de FBI en werd Ulbricht gearresteerd.