Silverfin haalt 4,5 miljoen euro op in binnen- en buitenland

Index Ventures investeerde eerder al in Dropbox, Skype, Facebook en Deliveroo en heeft onder meer ex Twitter-ceo Dick Costolo in zijn team. Daarnaast stappen ook bestaande investeerders Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten (Showpad) en Jurgen Ingels (Clear2Pay, B-Hive/Eggsplore en Data News ICT Personality of the Year 2015) mee in deze ronde.

Silverfin bouwt een platform voor financiële dienstverlening waarbij gegevens, rapportering en communicatie wordt geuniformiseerd en in real time beschikbaar is. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al 64.000 klanten aangesloten op zijn platform. Al gaat het hier zowel om rechtstreekse klanten als bedrijven die via hun financieel adviseur verbonden zijn. Zo is Deloitte een klant van de startup.

Met het geld uit de kapitaalronde wil het Gentse bedrijf zijn Belgisch team uitbreiden met 35 nieuwe mensen. Daarnaast wordt de productontwikkeling versneld en wordt het team internationaal uitgebreid, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk.

