Simac doet Franse overname

Simac is sinds 27 juli voor 70% aandeelhouder van Wavetel. Door die overname heeft Simac in Frankrijk nu activiteiten in Parijs en op twee plaatsen in Bretagne (Rennes en Lorient). Bij Wavetel werken 17 mensen. Simac was overigens al sinds eind vorig jaar actief in Metz via het filiaal in Luxemburg.

Wavetel zal zich nu samen met Simac BMS (vanuit Simac ICT België) richten op projecten en contracten bij grote Franse klanten op het gebied van 'network and IT performance monitoring and diagnostics'. Dat moet leiden tot extra mogelijkheden bij de bestaande grote klanten, maar ook bij nieuwe klanten.

Wavetel verkoopt zelf ook test- en meetapparatuur van Fluke en Yokogawa - wereldmarktleiders in hun niche. Simac Electronics verkoopt zo'n apparatuur in Nederland en België. Op dit vlak liggen ook de roots van Simac.

Eerder dit jaar nam Simac al Aranea Management Consulting in het Nederlandse Den Bosch over, net als het Belgische Asterion Electronics. Het in 2004 opgerichte Asterion Electronics was een leverancier van RF-producten (kabels, connectoren e.d.). Sinds 1 juli is die naam ingeruild voor Simac Electronics.