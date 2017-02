Sint-Truiden stopt elektronische identificatie in stadsapp

Concreet betekent het dat elke Truienaar zijn of haar identiteitskaart kan verbinden met de app. "Vanaf dan staan alle wegen open voor de gebruiker", legt schepen van Digitalisering en Burgerzaken, Carl Nijssens uit. " Zo kan je vragen stellen aan het stadsbestuur, meldingen doen over overlast, officiële documenten aanvragen, zoals een attest van woonst, zonder naar het stadhuis te moeten, bestellingen doen bij handelaars en meldingen ontvangen van verenigingen."

Sint-Truiden is niet de eerste stad met een stadsapp, maar wel de eerste stad in Vlaanderen waar alle burgers in één digitale gemeenschap kunnen communiceren met elkaar. Door de koppeling met de elektronische identiteitskaart maakt de app de identiteit van de burgers mobiel.

"Met het nieuwe wettelijke kader rond elektronische identificatie en initiatieven zoals die van de stad Sint-Truiden is België opnieuw één van de voorlopers op vlak van digitalisering", vertelt Bart Renard, directeur bij VASCO Data Security, een van de ontwikkelaars van de app. "Dankzij de app kan de Truienaar beter met zijn stad communiceren, toegang krijgen tot meer diensten en heel wat tijd besparen. En dat allemaal op een veilige manier, dankzij onze technologie en jarenlange ervaring bij Tax-on-web en het internetbankieren."