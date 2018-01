Skelia wil dit jaar verdubbelen in Polen

Twee jaar geleden trok het bedrijf naar Polen waar het vandaag 50 mensen in dienst heeft. Maar het huidige kantoor volstaat niet meer. "We verwachten in Polen alleen al te verdubbelen dit jaar. Het nieuwe kantoor kan 150 mensen vestigen, daar hopen we een tweetal jaar mee toe te komen", legt oprichter en ceo Patrik Vandewalle uit. De Poolse activiteiten worden geleid door Olivia Vandesande.

Het nieuwe kantoor, in de buurt van Krakow, zal de vorige vestiging vervangen en opent in juni. Naast Polen is het bedrijf ook actief in Kiev en Lviv (Oekraïne). In totaal werken er vandaag zo'n 200 mensen voor het bedrijf. Ook zijn er kantoren in New York en Palo Alto, al focussen die eerder op klantencontacten.

Skelia legt zich als bedrijf niet zozeer toe op technologische-specialisaties, maar wel in het opzetten van lokale teams. Klanten kunnen bij hen aankloppen als ze in Polen of Oekraïne een vestiging willen opstarten en kunnen de mensen nadien mee overnemen. "De meeste van onze klanten bouwen kennis op binnen een team, ze willen dus ook dat dat team bij hen blijft."

Mede daarom ziet Vandewalle zijn bedrijf niet zozeer als een IT-bedrijf. "We focussen op het bouwen van teams en organisatiestructuren", legt Vandewalle uit. "Dat wil ook zeggen dat we sterk focussen op culturele matching. Een Java-ontwikkelaar zal bij de ene klant beter passen dan bij de anderen. Onze kandidaten weten daarom vaak nog voor ze bij ons beginne, voor welke klant ze zullen werken."