Skype-advertentie verspreidt ransomware

De advertentie in kwestie doet zich voor als een valse webpagina van Adobe. Nadien komt een pop-up in beeld waarin gevraagd wordt de Adobe Flash Player te updaten. Indien gebruikers hierop ingaan wordt er in realiteit malware geïnstalleerd. De software is naar alle waarschijnlijkheid bedoeld als ransomware. Dat is een programma dat je computer en al je gegevens versleuteld zodat je zelf geen toegang meer hebt.

Het is tot nu toe nog niet bekend hoeveel slachtoffers de valse advertentie gemaakt heeft. Het is niet de eerste keer dat Skypegebruikers geconfronteerd worden met zulke valse reclame. Hoe dan het ook is het aangeraden steeds waakzaam te blijven bij wat je downloadt en de links waarop je klikt.