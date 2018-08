'Slack haalt 400 miljoen dollar op'

De samenwerkingstool heeft volgens Techcrunch 400 miljoen of meer opgehaald in een investeringsronde geleid door General Atlantic en met een nieuwe investeerder: Dragoneer.

Het is onduidelijk of de nieuwe kapitaalronde al is afgerond, maar op basis van de 400 miljoen dollar zou slack nu minstens 7 miljard dollar waard zijn. De laatste investeringsronde dateert van een klein jaar geleden waarbij het bedrijf 250 miljoen dollar ophaalde, hoofdzakelijk van SoftBank. Slack zelf geeft geen commentaar op het gerucht van TechCrunch.

Slack bestaat sinds 2013 en telt vandaag 8 miljoen dagelijkse gebruikers, waarvan 3 miljoen betalend zijn. Het bedrijf moet opboksen tegen bestaande concurrenten (zoals Yammer van Microsoft) maar ook nieuwe initiatieven zoals Facebook's Workplace of Teams (Microsoft).

Maar Slack weet intussen ook zelf zijn positie te verzekeren. Twee weken geleden sloot het zo een samenwerking met Atlassian waarbij die laatste twee concurrenten van Slack, HipChat en Stride, zou stopzetten.