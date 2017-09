Slack krijgt 250 miljoen dollar van investeerders

Slack krijgt in een nieuwe kapitaalsronde 250 miljoen dollar van investeerders. Daarmee wordt het bedrijfje achter de kantoormessenger nu geraamd op zo'n vijf miljard dollar. Grote investeerder is het Japanse SoftBank. Ook venture capital firma Accel draagt zijn steentje bij. Slack is vooral bekend om zijn populaire chat-app voor kantooromgevingen, met een mooi woord 'collaboratiesoftware'.

Interessant is dat het bedrijf dat geld niet per se nodig lijkt te hebben. Volgens de Financial Times heeft de softwaremaker het geld dat het in vorige investeringsrondes heeft opgehaald nog niet uitgegeven. Naar eigen zeggen wil Slack vooral geld in kas om 'operationele flexibiliteit' te hebben. Zo zou het meer ruimte hebben om sneller te schakelen om de concurrentie de pas af te snijden.

Slack is met deze kapitaalsronde meteen ook een van de eerste bedrijven die investeringen krijgen uit SoftBank's technologiefonds. Het Japanse conglomeraat, dat u misschien kent van de voetballende robotjes, heeft een fonds aangelegd van 100 miljard dollar, specifiek om te investeren in technologiestart-ups, waaronder veel bedrijven in Silicon Valley.