Slack maakt Enterprise-versie

Slack, een messagingdienst die nu zo'n drie jaar bestaat, heeft ondertussen vijf miljoen gebruikers verzameld. Het deed dat met een simpele messenger die het vooral goed doet bij start-ups en kleinere teams. Ook grotere bedrijven hebben daar wel zin in, zo blijkt, zelfs al is de software daar niet op voorzien. Daar zou nu verandering in moeten komen met Slack Enterprise Grid, een Slack-versie speciaal voor grote groepen. De eerste klanten van de nieuwe software zijn alvast PayPal en IBM.

In principe is Slack Enterprise Grid een grote Slackdienst, opgebouwd uit een hoop kleinere Slack-programma's. Er is dus een overkoepelende groep, met enkele kleinere, simpeler groepen waar medewerkers deel van kunnen uitmaken. Zo'n overkoepelende Slack kan tot 500.000 medewerkers bevatten. Voor enterprise heeft Slack ook de security en compliance maatregelen aangepast, en de dienst compatibel gemaakt met systemen die elektronische gegevens bijhouden. Slack gaat daarmee de strijd aan met bedrijven zoals Cisco en Microsoft, die al veel langer in deze corporate markt werken. Eind vorig jaar lanceerde Microsoft nog zijn Teams-product, een chatclient voor Office, terwijl Facebook rond ongeveer dezelfde tijd met Workplace kwam.