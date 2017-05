Slecht 25 procent van alle wereldwijde IoT projecten slaagt

Cisco publiceerde het onderzoek tijdens het IoT World Forum in Londen. Cisco ondervroeg 1845 IT en business beslissers in de VS, VK en India die werkzaam zijn in diverse branches zoals overheden, gezondheidszorg, maakindustrie, retail, horeca, sport en transport & logistiek. Bijna 26 procent van de respondenten zegt dat hun IoT projecten een succes zijn. Veel IoT-projecten, zo'n 60 procent, lopen vast tijdens de proof of concept fase.

Business

Een IoT project heeft een hoge kans van slagen als de IT-afdelingen en business afdelingen (zoals sales, marketing, directie etc) nauw met elkaar samenwerken. IT-specialisten worden gewaardeerd om hun expertise, organisatie, technologie en vendor kennis. Business beslissers zijn goed in het bouwen van business cases, doorpakken, processen en strategie. Een cultuur waar technologie, partnerships, kennis en data delen centraal staat, leidt tot een hogere kans van slagen van een IoT project.

Services

Ook al lopen veel IoT projecten vast, de meeste organisaties leren van hun fouten en zetten hun IoT strategie voort doordat er meer nieuwe en betere technologie met services op de markt komen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.