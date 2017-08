Slechts handvol websites vlot leesbaar voor surfers met handicap

Volgens de jaarlijkse Toegankelijkheidsmonitor is 17,9 procent van de onderzochte sites toegankelijk genoeg. 82,1 procent scoort onvoldoende. Het gaat daarbij om een steekproef van 173 Belgische websites die door studenten het afgelopen academiejaar werden getest in opdracht van Anysurfer, dat de toegankelijkheid van websites promoot.

Anysurfer kijkt voor de Toegankelijkheidsmonitor naar een aantal punten die het voor blinden, slechtzienden, maar ook doven of mensen met dyslexie of een concentratiestoornis een pak handiger maakt om een website te raadplegen. Geen kleine groep want het gaat al snel over 15 procent van de bevolking.

Zo is het voor blinden belangrijk dat de titel van een webpagina of de alternatieve tekst bij een afbeelding goed is ingevuld. Idealiter kan je ook vlot doorheen site scrollen met de tabtoets en zonder nood aan een muis. Maar ook ondertiteling bij video's of het voldoen aan de HTML-standaard zijn van belang voor een goede gebruikservaring voor surfers met een beperking.

Anysurfer, een project van Blindenzorg Licht en Liefde vzw, wijst niet met de vinger naar sites die niet in orde zijn, wel wil de organisatie met haar monitor webbouwers sensibiliseren. Zo maakt het volgen van een paar richtlijnen vaak een groot verschil in de bruikbaarheid van een pagina.

De toegankelijkheidsmonitor kan je hier nalezen. Een checklist voor toegankelijke websites kan je hier terugvinden.