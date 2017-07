'Slim speelgoed gevaar voor privacy kind'

In sommige gevallen slaat het speelgoed alles op wat in de buurt van een kind wordt gezegd. Een naam, een school, hobby's, dingen waar een kind een hekel aan heeft. Het gaat niet alleen om dingen die een kind tegen de knuffel zegt tijdens het spelen, maar ook om dingen die mensen tegen elkaar zeggen als de knuffel naast ze op de plank staat.

Zulke gegevens kunnen misbruikt worden. Als een kwaadwillende bijvoorbeeld weet wat een kind graag doet, kan hij daarmee het vertrouwen winnen. Een ander gevaar is identiteitsfraude.

De FBI raadt ouders aan om gebruiksvoorwaarden goed te lezen en uit te zoeken waar de gegevens terechtkomen. Speelgoed met een microfoon of een camera moet worden uitgezet wanneer het niet wordt gebruikt. De wachtwoorden van gebruikersaccounts moeten sterk zijn en nergens anders worden gebruikt. Dan zijn ze moeilijk te kraken en is er geen man overboord als dat onverhoopt wel gebeurt. En op formulieren moet alleen worden ingevuld wat echt nodig is.