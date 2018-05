Slimme software zoekt oorlogsmisdaden Syrië

De slimme software, VFrame genaamd, kan onder meer in video's verdachte dingen signaleren en metadata analyseren die helpen bij de verificatie van de beelden. Dat zegt Hadi Katib, de grondlegger van het 'Syrisch archief'.

Zijn organisatie verzamelt filmmateriaal en foto's van het conflict in Syrië uit voor het publiek toegankelijke bronnen, zoals sociale netwerken, en beoordeelt die. Katib en de zijnen waren ook betrokken bij de ontwikkeling van het computerprogramma. Behalve voor de autoriteiten die over strafvervolging moeten beslissen, is de informatie ook interessant voor onderzoeksjournalisten.

Het archief van Katib krijgt dagelijks honderden privéopnamen binnen over de oorlog. De algoritmen voor de verwerking ervan worden onder meer 'getraind' om systematisch munitie te herkennen, zelfs als die beschadigd en vervuild is. Tevens wordt de echtheid van de beelden gecontroleerd. Speciale aandacht is er voor het gebruik van chemische wapens en scherfbommen.