Slimme speaker belt politie tijdens huiselijk geweld

Commando's die verkeerd begrepen worden door slimme speakers kunnen vervelend zijn, maar in New Mexico hebben ze mogelijks levens gered.

Een man zat thuis met zijn vriendin en hun dochtertje. Na een uit de hand gelopen ruzie, bedreigde hij zijn vriendin fysiek. Toen hij meende dat ze de politie had gebeld, richtte hij zijn vuurwapen op haar en riep: 'Did you call the sheriffs?'. Dat was niet het geval, maar de slimme speaker die in huis stond, vatte de vraag op al een bevel ('call the sheriffs') en belde het nummer 911.

Levens gered

De politiediensten hoorden de gewelddadige confrontatie op de achtergrond en kwamen meteen ter plaatse. Daar konden ze de vrouw en haar dochter bevrijden. Er werd versterking gehaald en een SWAT-team kon na een urenlange strijd de man inrekenen. Die zit nu in voorlopige hechtenis.

Volgens de autoriteiten heeft de slimme speaker hier mogelijk levens gered. "Het onverwachte nut van deze nieuwe technologie heeft een moeder en haar kind gered uit een zeer gewelddadige situatie", vertelde een politieagent aan ABC News.

Het is niet duidelijk om welke slimme speaker het juist gaat. Volgens eerste berichten ging het om een Google Home, maar dat is intussen ontkend.

Privacy

Vorig jaar vaardigde de Amerikaanse politie ook al bevel uit om data van de Amazon Echo te krijgen, in de hoop dat die de geluidsfragmenten van een moord had opgenomen. Met de stijgende populariteit van slimme speakers, zal deze technologie in de toekomst wellicht nog vaker van nut worden voor politieonderzoek. Tegelijk maken de voorvallen duidelijk hoe weinig mensen zich bewust zijn van hoe deze toestellen hun privacy kunnen schenden.