Slimme verlichting Ikea zal compatibel worden met digitale assistenten

Ikea beschikte reeds over een aanbod van slimme verlichting maar dat zal nu dus geïntegreerd worden met de rest van het intelligente huis. De smartverlichting zal vanaf dan ook reageren op stemcommando's via Alexa, Google of Siri. De goedkoopste slimme lamp in het aanbod van Ikea kost momenteel 12,99 euro.

"We geloven dat technologie voor het slimme huis voor iedereen toegankelijk moet zijn. Om die reden zullen we doorgaan met onze producten te ontwikkelen zodat ze compatibel zijn met andere producten op de markt", aldus Ikea in het persbericht.

Volgens technologiewebsite iphone-ticker.de zal Ikea de smartfuncties via updates ook toepassen op bestaande TRÅDFRI-producten. Consumenten die de slimme verlichting van Ikea reeds in huis hebben, zouden dus ook gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.