Smals recycleert oud ICT-materiaal via Out of Use

Als ict-dienstenorganisatie voor de openbare instellingen beschikt Smals over veel ict-materiaal. Maar eens toestellen zijn afgeschreven moet de organisatie er voor zorgen dat het materiaal niet zomaar op de afvalhoop belandt en dat er geen oude data meer op de toestellen blijft staan. Om dat voor elkaar te krijgen tekende Smals deze week een contract van onbepaalde duur aan met Out of Use, de recyclagespecialist zal het materiaal van Smals ophalen en herbestemmen of recycleren.

Dat recycleren bestaat onder meer uit het volledig ontmantelen van toestellen, zo kunnen bepaalde onderdelen of stoffen terug gerecupereerd worden. Voor harde schijven is er afhankelijk van de verwerking een fysieke vernietiging of een demontage met behulp van een degausser, die met een wisselend magnetisch veld de data wist.

"Uit 100 procent elektronisch afval recycleren wij 89,96 procent secundaire grondstoffen," zegt Mark Adriaenssens van Out of Use. "Omdat we veelal ICT-materialen recycleren, bieden we ook meerdere niveaus van datavernietiging aan, zowel een softwarematige datawiping als een mechanische perforatie, degaussing of shredding van de hardware. In het kader van de nieuwe privacy regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) is dit een erg belangrijke geruststelling voor de vorige eigenaars van het buitengebruik gestelde materiaal. Toonaangevende ICT-spelers zoals Smals zijn een mooi voorbeeld voor andere bedrijven. "

Smals krijgt voor elk stuk hardware documentatie om de verwerking aan te tonen. De opbrengst van de recyclage gaat naar Recycleren voor Natuurpunt, dat nieuwe bomen aanplant.

Bij elke herbestemming of recyclage krijgen we een certificaat dat de vernietiging van alle gegevens verzekert," zegt Frank Robben, ceo van Smals "Tegelijk trekken we onze maatschappelijke missie in de ondersteuning van sociale zekerheid en gezondheid ook door in een volwaardig CSR-beleid, op het vlak van goed bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen en maatschappelijke betrokkenheid. Smals gebruikt bijvoorbeeld 100% groene stroom en bespaart op de stroomfactuur van zijn datacenters met innovatieve lucht- en waterkoeling. We betalen het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig terug en sorteren zorgvuldig ons afval. De gespecialiseerde verwerking van ICT-materiaal, waarvan we de opbrengst nu aan Natuurpunt schenken om bomen mee te planten, is ook een heel concrete return aan de maatschappij," besluit Frank Robben.