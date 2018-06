Smappee stelt slimme stekker voor op CEBIT

De Smappee Switch lijkt in de eerste plaats op een klein verlengsnoer met een verdikking. Door het tussen het stopcontact en een apparaat te zetten kan het energieverbruik worden gemeten. Een leuke extra is dat de stroom aan en uit kan worden gezet door er op te duwen.

"Veel smart plugs blokkeren soms het tweede stopcontact dat er boven of onder staat. Dat vermijden we hier. Je tikt en het gaat aan of uit en met een lichtje geven we aan of het verbruik goed zit," legt CEO Stefan Grosjean uit. Smappee verkoopt zijn Switch aan 119 euro per twee stuks.

De bedoeling is om de Smappee Switch te gebruiken samen met de Smappee Energiemonitor. Die werkt als een soort Shazam voor elektrische toestellen: door het signaal en het verbruik te herkennen, kan de software je vertellen welke toestellen er in huis energie verbruiken. "Maar niet elk apparaat is vlot te herkennen en daar wil de Switch een oplossing bieden."

"Sommige toestellen veranderen continu van profiel en dan worden ze soms als nieuw toestel herkend. Warmtepompen lopen bijvoorbeeld van 100 naar 5000 watt. Maar ook sommige OLED tv's geven afhankelijk van wat er op speelt, omdat het lichtverbruik wisselt, een ander stroomverbruik. Ook daar kan de Smappee Switch helpen identificeren."

De slimme stekkers zijn maar een onderdeel in het ecosysteem van het bedrijf. Grosjean maakt zich sterk dat dergelijke monitoring in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Zeker met de opkomst van digitale energiemeters in een maatschappij waar de energieproductie zowel van het net als van de eigen productie (zoals zonnepanelen) komt.

"Je hebt een controller nodig die je stroomverbruik meet en afstemt op de huidige situatie. Genereer je veel stroom met je zonnepanelen, dan moet je elektische fiets worden opgeladen of de diepvries net iets hader werken. Is er nadien minder energie, dan kunnen die toestellen het rustiger aan te doen."