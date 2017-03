Smart City Brussel zet in op digitale educatie

De ambitie om van Brussel een geconnecteerd gewest te maken is niet nieuw. Nu al wordt met het supersnelle glasvezelnetwerk van IRISnet de nodige infrastructuur aangelegd, en wordt ook het gratis en publiek toegankelijke wifinetwerk wifi.brussels breed uitgerold. "Op die manier moet iedereen over internet beschikken", stelde Debaets.

Tablets voor alle Brusselse scholen

Alle 550 Brusselse scholen werden ook uitgerust met tablets, en het project Fiber To The School moet alle secundaire scholen ultrasnel internet bezorgen. "En dat zal nodig zijn", zo klonk het woensdag bij Debaets, "want als er één ding nodig is voor een smart city, dan wel smart citizens." Ze kondigde meteen ook aan dat leerlingen met zorgnoden in de toekomst ook ondersteunend IT-materiaal zullen kunnen ontlenen.j

Brussel wil dus ernstig inzetten op digitale inclusie om de digitale geletterdheid van zijn inwoners te vergroten. En dat is niet enkel een zaak van ouderen, zo waarschuwt smart city ambassador professor Pieter Ballon (VUBIMinds): "ook van de jongeren tussen vijftien en negentien worstelt tien procent met digitale technologie. En dus mag de school geen analoog eiland meer blijven in een digitale wereld; er bestaan heel wat educatieve technologieën die je de klas kunt binnenbrengen."

Daarbij moet ook gekeken worden naar privépartners als bijvoorbeeld het Business Language & Communication Center (BLCC) uit Leuven dat over technologie beschikt om gemakkelijker interactief talen aan te leren. "Waarom kan die niet tegen betaling ook worden gebruikt in het reguliere onderwijs?", klinkt het bij IMEC-directeur Piet Desmet, die verklaart dat zijn instelling vanaf nu structureel wil inzetten op dat soort educatieve technologie.

Tot tranen toe ontroerd

De Brusselse gewestregering kijkt ook verder dan de scholen. "Die moeten sowieso opener worden", klonk het bij de Franse professor Sophie Pène van de Université Paris Descartes, "want je kunt niet alle druk op de leraren leggen om dat er ook nog eens bij te nemen." Met zestien Openbare Computerruimtes wil de hoofdstad internet niet alleen toegankelijk maken, maar ook opleidingen aanbieden. Daarnaast biedt het ook opleidingen aan voor jongeren als Smart City Scholarships en programmeersessies voor jongeren uit kansarme wijken. "Daar betrekken we ook de ouders bij", vertelt de staatssecretaris, "en zo zag ik hoe een analfabete allochtone moeder tot tranens toe ontroerd was dat haar zoon iets op de computer had geprogrammeerd. Ze had nooit kunnen dromen dat hààr kind ook zoiets zou kunnen."