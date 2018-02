Smartphoneproducent Tinno slorpt Franse dochter Wiko op

Wiko is bij ons vooral bekend als een Franse smartphoneproducent in het budgetsegment. Het bedrijf kondigt een fusie aan met het Chinese Tinno, waar het al zeven jaar mee samenwerkt.

Wiko bestaat sinds 2011 en werd opgericht in Marseille, maar werkt al van bij het begin samen met Tinno. In die mate dat de Chinese fabrikant een absolute meerderheid (Telecompaper suggereert zelfs 95 procent) in handen heeft. Dat maakt dat Wiko in praktijk vooral een Europees uithangbord is voor de Chinese fabrikant.

Wiko is intussen aanwezig in dertig landen en zal zich blijven focussen op sales en marketing voor de Europese markt. R&D en productie van toestellen gebeurt bij Tinno.