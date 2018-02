Smartphoneverkoop voor het eerst gedaald

Het is lichtjes ontluisterend nieuws aan de vooravond van het Mobile World Congress, maar de verkoop van smartphones is misschien wel over zijn hoogtepunt heen. Volgens het nieuwste rapport van Gartner werden er in het laatste kwartaal van 2017 wereldwijd bijna 408 miljoen smartphones verkocht, 5,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is de eerste keer dat Gartner een daling in deze markt optekent, sinds het in 2004 begon met het bijhouden van de smartphoneverkoop.

Volgens Gartner analist Anshul Gupta heeft dat met enkele factoren te maken. "Mensen zijn minder snel geneigd om hun gsm in te ruilen voor een smartphone omdat de kwaliteit van 'ultra low cost' smartphones te wensen overlaat. Ze kopen liever feature phones die wel kwalitatief zijn." Daarnaast zouden gebruikers die al een smartphone hebben, ook kiezen voor duurdere modellen en die langer bijhouden.

De verkoop in de smartphonemarkt gaat al een tijdje trager. Techgiganten hebben het moeilijk om nog met grote vernieuwingen uit te komen, waardoor de toestellen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Veel van die modellen worden dan ook nog eens flink duurder, zeker in de VS. Een en ander betekent dat mensen niet elk jaar een nieuw toestel kopen.

Uit de cijfers van Gartner blijkt dat Samsung nog altijd marktleider is, ondanks een jaar-op-jaar daling van 3,6 procent in verkoop. Het bedrijf verkocht 74 miljoen smartphones in het vierde kwartaal. Apple staat op twee, met 73 miljoen (5 procent minder dan een jaar eerder). Derde en vierde in de wereldwijde markt zijn Huawei en Xiaomi, de enige twee bedrijven op de lijst die er op vooruit gaan. Huawei verkocht 7,6 procent meer toestellen, Xiaomi zo maar even 79 procent meer. Die laatste moet het vooral hebben van de goedkopere modellen, waarmee het een stevig deel van de markt in China en India inpalmt, noteert Gartner.