Smartwatch moet Fitbit een toekomst geven

De Ionic is vanaf maandag op de website van Fitbit te koop en moet 349 euro kosten. Het slimme horloge is waterdicht tot vijftig meter diepte en doet wat we van Fitbit gewend zijn: het houdt stappen bij, berekent hoeveel je sport, slaapt en rechtstaat, en het registreert je hartslag. Nieuw is dat het toestel nu ook je zwemgedrag kan bijhouden.

Omdat het een echte smartwatch is, doet het echter meer. Je kan er muziek op zetten en afspeellijsten maken voor tijdens het lopen, er is ondersteuning voor contactloos betalen en het is mogelijk om allerlei apps op het toestel te draaien. De fietsapp Strava is bijvoorbeeld al voorgeïnstalleerd, nieuwe apps kan je downloaden uit Fitbits app store. Fitbit heeft gekozen voor een eigen besturingssysteem. In de toekomst gaan alle producten van het concern op Fitbit OS draaien.

Marktaandeel terugwinnen

De smartwatch is het sluitstuk van Fitbits strategie, en er gingen jaren aan onderzoek en overnames aan vooraf, waaronder die van smartwatchpionier Pebble en betaalbedrijfje Coin. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Ionic in het voorjaar te lanceren, maar Fitbit bleek allerlei problemen te hebben met de uitrol. Zo zouden appbouwers niet meteen brood zien in het nieuwe besturingssysteem.

De (duurdere) smartwatch is bovendien een stevige gok, omdat Fitbit met dit toestel de concurrentie aangaat met Samsung en Apple. Al ziet het bedrijf dat misschien als een betere uitdaging dan concurreren op prijs aan de onderkant van de markt, waar Chinese bedrijven als Xiaomi fitnesstrackers aanbieden voor vijftien dollar.

De wearablesmarkt is bovendien al een tijdje over zijn hoogtepunt heen, en volgens CEO James Park moet het bedrijf diversifiëren om te overleven. Met fitnesstrackers alleen gaat Fitbit het niet halen, zo klinkt het. Hij wil het bedrijf dan ook omvormen tot een concern dat digitale oplossingen biedt voor de medische wereld. Naast de Ionic lanceerde Fitbit bijvoorbeeld ook de Aria 2, een nieuwe slimme weegschaal.