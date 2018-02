Sms'je met fout symbool kan iOS doen crashen

Software developers van de Aloha Browser hebben bij hun werk twee Unicode-symbolen gevonden, waaronder één in het Indiaas, die verschillende apps op iOS kunnen doen crashen. Dat schrijft techsite TechCrunch. De bug zou zowel iPhone, iPads, Macs als iWatches kwetsbaar maken en treedt in werking zodra een Apple-toestel de symbolen in het standaard San Francisco lettertype probeert op het scherm te tonen.

Wanneer een van de twee symbolen, die beide voorkomen in een niet-Engels (en dus niet 'standaard') Unicode alfabet in een app worden getoond, crasht de software meteen. In veel gevallen moet de app helemaal opnieuw worden geïnstalleerd. Het gaat ook om een vrij algemene bug. Software als Mail, Twitter, Slack, Instagram, Facebook en Chrome zijn er allemaal kwetsbaar voor.

Apple meldt aan TechCrunch dat er aan een update wordt gewerkt. Het is alvast niet de eerste keer dat Unicode, een gestandaardiseerde manier om tekst weer te geven in verschillende talen, Apple nachtmerries bezorgt. In 2015 kon een reeks Arabische karakters al even het geheugen van de iPhone overbelasten, met een crash tot gevolg.